«الصحة»: أطباء مصر يواصلون عملهم بجد.. ومطالبهم فى خطة الوزارة

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للرعايات والطوارئ، إن الطبيب المصري يعلم واجبه، ولا يمكن أن تحدث أي هزة بين الوزارة وأي طبيب.وأضاف الدكتور شريف وديع، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مع أسامة كمال" المُذاع عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، اليوم الأربعاء، أن مطالب نقابة الأطباء بشأن حماية أبنائها، جميعها طلبات مجابة ومحققة، مؤكدًا أن كل ما يطلبه الطبيب لحمايته يأتي ضمن خطة الوزارة.وأكد مستشار وزيرة الصحة للرعايات والطوارئ، أن كل اللوجيستيات المطلوبة لحماية الأطباء متوفرة، معقبًا: "لو أدوات الحماية ليست متوفرة كان زمان كل أطباء مصر اتعدوا"، متابعًا: "اللي بيروج إن الأطباء هتمشي.. يبقي ميعرفش أطباء مصر"، منوها بأن كل أطباء مصر في أماكنهم، ويواصلون عملهم بجد.وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، أعلنت عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى أمس.