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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الروم الأرثوذكس»: اليوم آخر أيام التحية الفصحية «المسيح قام»

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:49 م
نيقولا
نيقولا
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن اليوم الأربعاء 27 مايو، آخر يوم في الفترة الفصحية المسيحية الأربعينية، التي نُحَييِّ فيها بعضنا بعضًا بالتحية الفصحية، وكل عيد قيامة وأنتم بخير.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التحية الفصحية هي "المسيح قام.. حقا قام".

وتحتفل حاليًا، كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".

ويشار إلى أن بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس هي كنيسة أرثوذكسية شرقية، ومؤسس كنيسة الإسكندرية هو القديس مرقس، وتعتبر كنيسة صغيرة بعد انفصال "اللاخلقدونيين" الرافضين لمجمع خلقدونية في القرن الخامس، وكان عدد الخلقدونيين أكثر مما هو عليه الآن، إذ أن عدد الكنائس الخلقدونية كانت سبعين كنيسة في القرن السابع.

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