كلية بريطانية: فقدان الشم والتذوق أحدث أعراض كورونا

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، وبالرغم من تأكيد العلماء والمختصين على أن السعال والحمى هما العرضين المؤكدين للمرض، إلا أن هناك أعراض أخرى بدأت فى الظهور منذ نهاية أبريل الماضي، وازدادت الشكوى منها في الأيام السابقة وأبرزها فقدان حاستي الشم والتذوق.وفي كلية كينجز بلندن تابع الباحثون شكاوى مايزيد عن 400 ألف شخص أبلغوا عن أعراض كورونا المستجد " كوفيد-19"، وبحسب موقع "bbc" فإن 1702 شخصًا خضعوا لاختبار الفيروس، 579 منهم كانت نتيجتهم إيجابية و1123 سلبية.وجاءت نتائجهم كالآتي: 53% أصيبوا بالإرهاق، 29% عانوا من السعال، 28% عانوا من ضيق تنفس، 10% ارتفعت حرارتهم، و18% فقدوا حاستي الشم والتذوق.فيما أوضح دكتور محمد أنور، استشاري أنف وأذن وحنجرة لـ"الدستور"، أن رجوع حاستي الشم والتذوق يحدث تدريجيًا، بعض الحالات تفقدهما ثم تتحسن حالتهم بعد أيام، وحالات أخرى بعد أسابيع، فهنا تفرق من حالة لأخرى وفى جميعها فالوضع يحتاج إلى صبر وتأني.وأكد "أنور" أن رجوع حاسة الشم لا يعني أن المريض شفي تمامًا، لأن البعض يشعر بتحسن وهو لا يزال في مرحلة العدوى، ونصح المرضى بضرورة الالتزام بالعزل التام عن المحيطين في المنزل في حال الشعور بأحد هذين العرضين، لمدة أسبوعين بعد بداية الأعراض سواء الحاسة عادت مرة أخرى أو لم تعد.وتعد الأعراض الأكثر شيوعًا والتي تؤكد عليها منظمة الصحة العالمية، هي الحمى، والسعال، والتعب، والآلام والتهاب الحلق، والإسهال، والتهاب الملتحمة (احمرار العين)، والصداع، وطفح جلدي أو تغير لون أصابع اليد، والقدم.