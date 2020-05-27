إحباط تهريب حشيش وماريجوانا فى المطار

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 محاولات تهريب مواد مخدرة، ممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، داخل 4 طرود واردة من الإمارات وكندا والبحرين.الواقعة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد السريع برئاسة عبدالمنعم أحمد مدير الجمرك وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك وإدارة المكافحة ومباحث المخدرات والبحث الجنائي بالاشتباه في مشمول بوليصة الشحن واردة من كندا وهو عبارة عن كتالوج، حيث تم تشكيل لجنة جمركية لفتح الطرد فتبين أن بداخله 140 جرام حشيش.الواقعة الثانية، اشتبه ياسر شاهين مأمور الحركة في مشمول بوليصة الشحن الوارد من الشارقة على الخطوط الجوية الإماراتية ومشمولها عبارة عن ملابس وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية برئاسة سلوى محمد مدير الجمرك، وبفتح الطرد تبين وجود أكياس بها 240 جراما من الماريجوانا المخدرة.والواقعة الثالثة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود، تم الاشتباه في مشمول بوليصة الشحن وهو عبارة عن فلتر وارد من كندا، وتم تشكيل لجنة جمركية من لمعاينة الطرد فتبين أن بداخله 500 جرام من الماريجونا المخدرة.وفى المحاولة الرابعة تم الاشتباه فى مشمول بوليصة شحن وهو عبارة عن أكياس مأكولات وشيكولاتة واردة من البحرين، وبالمعاينة الفعلية للطرد من نفس اللجنة تبين أن بداخله لفافة بها 30 جرامًا من مخدر الماريجوانا.وتم تحرير المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.