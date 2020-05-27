إغلاق 10 محلات ومقاهي مخالفة للحظر بسمنود بالغربية

أعلن محمد متولى أبوسليم، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، عن تشميع وإغلاق 4 سابير ألعاب، و4 محلات تجارية، و2 مقهى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحابها، لمخالفتهم قرارات الحظر التي أقرها مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لكورونا.وكان رئيس مدينة سمنود قد قاد حملة موسعة ضمن الشرطة والجهات المعنية، اليوم الأربعاء، للمرور على المحلات بالمدينة وعدد من القرى، لمتابعة مدى الالتزام بقرار الإغلاق المقرر من مجلس الوزراء، وتم رصد المخالفات السابقة.