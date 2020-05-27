سولاف درويش: الجيش الأبيض هو خط الدفاع الأول ضد كورونا

حذرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، من الحملة الممنهجة ضد أطباء مصر الشرفاء وكافة الأطقم الطبية، مؤكدة أنه لا أحد يستطيع أن يقدر الدور الإنساني الذي يقوم به الجيش الأبيض خلال تلك الظروف الاستثنائية.وقالت "درويش"- فى بيان لها- إن أطباء مصر يقدمون أرواحهم فداء لحياة المواطنين، ويواجهون فيروس كورونا بكل صمود، فهم الأبطال الحقيقيون في هذه المعركة منذ بدايتها لأنهم يضحون بأنفسهم من أجل حياة الآخرين ومن أجل إنقاذ حياتنا جميعًا، فهم خط الدفاع الأول فى هذا الوباء.وأكدت سولاف درويش أن الحملة الممنهجة التى تقودها الجماعة الإرهابية للنيل من عزيمة الأطباء لن تنجح فى خفض الروح المعنوية للجيش الأبيض، خاصة أن جميع طوائف الشعب المصري العظيم يقدرون ويعبرون عن عميق شكرهم وامتنانهم لجيش مصر الأبيض لما يقدمه من خدمات جليلة في مواجهة هذه الأزمة الراهنة.وأوضحت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن اللجان الإلكترونية المُمولة من قبل الجماعات الإرهابية، التى تقود تحركات مكثفة على مواقع السوشيال ميديا لتحريض الأطباء على الاستقالة وتصدير حالة من الرعب والزعر تجاهل الحكومة ووزارة الصحة، ما هو إلا مخطط خبيث لضرب أحد أهم القطاعات التي تواجه الفيروس وهو قطاع الأطباء الذي يعمل ليل نهار من أجل إنقاذ حياة المواطنين، وأن مصير هذه المخططات الفشل كما فشلت كل مخططاتهم من قبل.