رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين ترفض بشدة أى محاولات للتدخل فى شئون هونج كونج

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:36 م
الصين
الصين
أ ش أ
طباعة
أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن قضية تشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة شأن داخلي للصين، وليس لأي دولة أجنبية الحق في التدخل فيها، مشددة على معارضة الصين بشدة أي قوى خارجية تحاول التدخل في شئون المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن تشريع قانون لحماية الأمن القومي في هونج كونج شأن داخلي صيني، وأن فرض الولايات المتحدة الضغوط على الصين بهذا الشأن مسألة "غير مسبوقة".

وقال جيان "إن الصين تتفق تماما مع الموقف الإيجابي لوزير الخارجية الروسي وتقدره بشدة، وهو ما يعكس تماما المستوى العالي للعلاقات الصينية الروسية، تحت القيادة الاستراتيجية لرئيسي البلدين.
وأكد أن شراكة التنسيق الاستراتيجي الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد حافظت على تنمية صحية ومستقرة، خاصة في القضايا التي تتعلق بمصالحهما الجوهرية، حيث يدعم بعضهما البعض بقوة دائما.

موضوعات متعلقة

14 وفاة و1815 إصابة بكورونا في السعودية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي

انتهاء أعمال ردم نفق العروبة بعد إنشائه بـ40 عامًا

«قبل مناقشته».. أبرز بنود مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

14 وفاة و1815 إصابة بكورونا في السعودية

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

إنفوجراف

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

أيام زمان

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

نجم الساعة

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

مونتينيجرو تحاول جذب الزوار إلى أول بلد أوروبي خال من كورونا

بولندا تسمح بالتجمعات حتى 150 شخصًا

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

الهند تكثف جهودها لمكافحة أسراب الجراد المدمرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
المزيد

الثقافة

«بشجريات.ز كل غصن معنى».. كتاب جديد لـ سالمة سالم المرهوبي

«شهداء الكلمة أحياء فى العقول».. مظاهرة ضد التطرف والإرهاب في جنازة فرج فودة

فريق إيطالي عربي يعيد إنتاج ترجمة «الكوميديا الإلهية»

«صلاة الجسد» أحدث إبداعات الروائي السوداني ساكن بركة