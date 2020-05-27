«الدستور» تحصل على خرائط وحزم بيانات مزايدة الذهب في مصر

حصلت «الدستور» على خريطة مناطق المزايدة العالمية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة رقم (1) لعام 2020 التى أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية فى 15 مارس الماضي بنظام البلوكات، وكذلك خريطة حزم المعلومات للمزايدة، وملخص حزمة البيانات وتفاصيل إحداثيات الخرائط التى تم طرحها بنظام (الإتاوة) والضرائب وحصة للحكومة، وسيتم إغلاقها فى 15 يوليو المقبل.وتكشف الخرائط وحزم البيانات التابعة للمزايدة بأن مصر مليئة بالثروات التعدينية بالصحراء الشرقية، خاصة مناطق "البرامية – عتود – حنجلية - أم عود - أم سمرة – بكارى - أم الروس – وحماطة".وكشف مصدر مسؤول بوزارة البترول، فى تصريحات خاصة، أنه منذ أن إعلان وزير البترول والثروة المعدنية عن المزايدة العلمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة منتصف مارس الماضى تقدمت نحو 6 شركات للدخول فى المزايدة وشراء كراسة الشروط الخاصة بها.وأوضح المصدر، أنه حسب المزايدة التى أطلقتها وزارة البترول، والتى تعد من أكبر المزايدات العالمية التى تطرحها مصر في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر على مساحة 56 ألف كيلو مترًا مربعًا، بإجمالى 320 قطاعًا، وذلك فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو مترًا مربعًا، بنظام الضرائب، وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الثروة المعدنية.وجاءت خرائط وحزم بيانات المزايدة الأولى للبحث عن الذهب كالتالى:



