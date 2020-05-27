14 وفاة و1815 إصابة بكورونا في السعودية

أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة و1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، فيما تجاوز عدد المتعافين في المملكة عتبة الـ50 ألفًا.وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، الثلاثاء، عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة تدريجيًا، اعتبارًا من الأحد المقبل.وكشفت الهيئة عن أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيبدأ الأحد 31 مايو 2020، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الموافقة صدرت بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل، وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلية.