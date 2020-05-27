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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملة «أنت أقوى من المخدرات» تتجاوز 11 مليون مشاهدة خلال أسبوع

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:50 م
أنت أقوى من المخدرات
أنت أقوى من المخدرات
ولاء جمال
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شهد الإعلان الذى أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضمن حملة "أنت اقوى من المخدرات" بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وبمشاركة النقيب أحمد عبد اللطيف الضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبلغ عدد مشاهدى الإعلان على صفحة الصندوق أكثر من 11 مليون و500 ألف مشاهدة خلال أسبوع من إطلاق الإعلان، كما تفاعل الكثيرون مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر وفيس بوك وانستجرام واليوتيوب " وأكثر من 8600 شير من جانب المتابعين، وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان‪.‬

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد كرمت النقيب أحمد عبد اللطيف بطل إعلان حملة " أنت أقوى من المخدرات " الضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمة، لافته الى أن واقعية مضمون هذا الإعلان والتي إستمدها من القصة الملحمية للضابط البطل أضفت المصداقية  ونجح الإعلان بأقصر الطرق في طرح رسالته بأسلوب مؤثر وجاذب للشباب، وانه مع الاهتمام بعمق وواقعية مضمون الحملة حرصنا علي تنوع أدواتها بين التليفزيون ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة  للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة.

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