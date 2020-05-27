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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط 4 محاولات تهريب لمواد مخدرة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:38 م
جمارك
جمارك
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة، برئاسة شريف حبيب، بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات والبحث الجنائي، من ضبط 4 محاولات تهريب لمواد مخدرة ممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد السريع برئاسة عبدالمنعم أحمد مدير الجمرك، وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك وإدارة المكافحة ومباحث المخدرات والبحث الجنائي بالاشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 7690456761792 الواردة من كندا بإسم م. ط وهو عبارة عن كتالوج بوزن 1 لبره.

وتم تشكيل لجنة جمركية من أحمد سعيد وأحمد يسرى وشريف حسين بإدارة الحركة، تحت إشراف محمد وحيد مدير إدارة الحركة لفتح الطرد؛ فتبين أن بداخله 140 جراما من جوهر الحشيش المخدر.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك بريد فيدكس برئاسه الأستاذة سلوى محمد مدير الجمرك اشتبه ياسر شاهين مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم 3917431611146 الوارد من الشارقة على الخطوط الجوية الإماراتية باسم و. ع ومشمولها عبارة عن ملابس.

وتم تشكيل لجنة جمركية لفتح الطرد من السيد محمد ومحمود أحمد مأمورى الحركة، وياسر شاهين مدير التعريفة، ومحمد رشدى رئيس الوردية، تحت إشراف جون جميل مدير إدارة الحركة؛ فتبين وجود أكياس بها 240 جراما من نبات أخضر ذو رائحة نفاذة (نبات الماريجوانا المخدر).

وفى المحاولة الثالثة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الوارة بجمرك D H L برئاسة عبير السيد مدير الجمرك، تم الاشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 4168698096 وهو عبارة عن فلتر بوزن 6.1 ليبره وارد من كندا بإسم ح. ا. ا.

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عبدالعزيز رئيس الوردية، ومحمد شعبان وشريف أبوزيد مأمور الحركة وياسر شوكت وعبدالتواب سعد رئيسى قسم التعريفة لمعاينة الطرد فتبين أن بداخله 2 لفافة بها 500 جرام من الماريجونا المخدر.

وفى المحاولة الرابعة وفى جمرك D H L أيضا تم الاشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 1303697461 وهو عبارة عن أكياس مأكولات بوزن 3 ليبره وارد من البحرين باسم ع. ف، وهو عبارة عن أكياس مأكولات وشيكولاته بوزن 3 ليبره وارد من البحرين بإسم ع. ف.

وبالمعاينة الفعلية للطرد من نفس اللجنة تبين أن بداخله لفافة بها 30 جرام من عشب أخضر اللون ذو رائحة نفاذة يشتبه أن تكون مخدر الماريجوانا.

قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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