نجلاء بدر بصحبة أحمد صلاح حسنى والمخرج حسين المنباوى (صورة)

شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها من مسلسل "الفتوة" بصحبة الفنان أحمد صلاح حسنى والمخرج حسين المنباوى، الذي عرض خلال الموسم الرمضانى، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.وعلقت نجلاء بدر على الصورة، قائلة: "بعد تصوير المشهد الأخير لعزمى وجميلة وبعد ما اتبهدلنا مع المخرج المبدع حسين المنباوي مسلسل الفتوة".وتشارك الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.كما تشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميًا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم، هم: مى عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة.