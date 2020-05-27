البرلمان الإيرانى يبدأ دورته التشريعية الجديدة

بدأ البرلمان الإيراني دورته التشريعية الجديدة، اليوم الأربعاء، حيث يمثل الإصلاحيون والمحافظون المعتدلون المقربون من الرئيس حسن روحانى الأقلية بعد أداء ضعيف فى انتخابات فبراير الماضي.ومن المقرر أن يهيمن تحالف مكون من ثلاثة أحزاب، من المحافظين وغلاة المحافظين والمتشددين على تلك الدورة لمجلس الشورى الإسلامي.غير أنه يبدو، حسبما يتردد، أن هذا التحالف دب فيه الشقاق، منذ فوزه فى الانتخابات، لا سيما فيما يتعلق باختيار رئيس البرلمان.