توريد 3882 طنًا و431 كيلو قمح ببورسعيد

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، ارتفاع توريد محصول القمح اليوم إلى ٣٨٨٢ طنًا و٤٣١ كيلو، وقيام المزارعين بتسليم محاصيل القمح إلى مراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء ٢٧ مايو، لترتفع معه نسبة معدلات التوريد على العام الماضى.وأشار ثابت في بيان له، إلى أن مساحات القمح المزروعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدانًا تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدانًا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم ١٨٨٦ فدانًا ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدانًا، بالإضافة إلي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدانًا، بزيادة على العام الماضي 2019 والتي بلغت مساحة الأرض المزروعة نحو ١٢٦٠٤ أفدنة، وأن لجان استلام القمح موجودة فى كل نقاط التسلم من الساعة 8 صباحًا بتواجد مفتشى التموين والزراعة.