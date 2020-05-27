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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: بوتين يتلقى دعوة لحضور قمة تطوير لقاح ضد كورونا فى بريطانيا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:31 م
بوتين
بوتين
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، تلقى دعوة من بريطانيا عبر القنوات الدبلوماسية، لحضور القمة الافتراضية حول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، والتى تعقدها الحكومة البريطانية.

وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة عن سؤال حول انطباع الكرملين بشأن القمة وعلى أي مستوى سيشارك الجانب الروسي إذا قرر المشاركة: "تلقيناها [الدعوة] عبر القنوات الدبلوماسية، وسنبلغكم بمجرد اتخاذ قرار رسمي".


هذا ودعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة دولية افتراضية حول تطوير لقاح ضد "كوفيد-19، وفقًا لبيان المكتب الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني، خلال محادثة هاتفية جرت يوم 8 مايو.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.
وتجرى حاليًا العديد من التجارب السريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقع إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.ِ

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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