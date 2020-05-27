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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 6 متهمين بتهمة غسيل الأموال بعد اتجارهم في المخدرات بالإسكندرية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:29 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس رجل اعمال و5 اخرين 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل اموالهم التي قدرت بـ 10 مليون جنية من الاتجار بالمواد المخدرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الاسكندرية، اخطارا من مدير مكتب مكافحة المخدرات يفيد بورود معلومات سرية لضباط قطاع مكافحة المخدرات، بقيام رجل اعمال و5 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بممارسة نشاطهم الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث القسم بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء عقارات وسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه مصري.

وتم عمل كمين للمتهمين بعد استئذان النيابة العامة تم مداهمة منزل رجل الأعمال و5 أخرين المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لمزاولة نشاطهم الإجرامى بالاتجار بالمواد المخدرة وغسيل الأموال، وتم تخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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