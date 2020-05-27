توريد 166 ألف طن قمح محلي من خلال الجهات المسوقة في البحيرة

أعلن المهندس عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين والمتحدث الرسمي للمديرية تموين البحيرة، بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي منذ منتصف أبريل الماضي وحتى يوم الأربعاء، ١٦٦ ألف طن و126 كجم، حيث يتم الاستلام من خلال الصوامع والهناجر بدائرة المحافظة البالغة نحو 22 منفذا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.وقال الهابط في تصريحات له اليوم: إن هناك متابعة من معالى المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات معالى السيد المحافظ ؛ حيث شدد سيادته على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.