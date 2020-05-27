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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكيلة» تبحث مع «الصحة العالمية» بروتوكلات الوزراة عقب التخفيف

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:27 م
مى الكيلة
مى الكيلة
مروة عنبر
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بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، ظهر اليوم، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بفلسطين، ومديرة معهد الصحة العامة، بروتوكلات الوزراة للقطاعات المختلفة عقب إجراءات التخفيف التى اتخذتها الحكومة الفلسطينية.

واجتمعت الكيلة مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب، ومديرة معهد الصحة العامة رند سلمان، وفقا لوكالة سوا الفلسطينية.

وأوضحت الكيلة خلال الاجتماع أنه مع انحسار الجائحة وهبوط منحنى الإصابات فقد أوصت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتخفيف الإجراءات والتسهيل على المواطنين، والعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر وفق إجراءات الوقاية والسلامة، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ووضعت الكيلة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في صورة اخر مستجدات الوضع الصحي في فلسطين، وأولويات القطاع الصحي، والية العودة بالخدمات الطبية والصحية إلى ما قبل جائحة كورونا.

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