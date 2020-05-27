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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنظيم مسابقة فنية للطلائع «يموت جسمي.. ويعيش اسمي»

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:16 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
صلاح حسنى
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إطلاق أكبر مسابقة فنية للطلائع في 4 مجالات فنية الغناء والتمثيل والشعر والرسم مستوحاة من قصة مسلسل الاختيار والتى تجسد قصة البطل الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة وأبطال كمين مربع البرث بسيناء.

تهدف المسابقة إلى غرس وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن لدي النشئ وتصحيح المفاهيم لدي النشئ لحثهم على حب الوطن وعدم الانسياق وراء شعارات الجماعات الارهابية.

وتم تحديد مجالات التسابق في (الغناء) حيث يقوم الطليع بأداء إحدى الاغنيات الآتية بصوته "أغنية ماتدمعيش يامه - اغنية سلام على من يجوب السماء"، وفي مجال (التمثيل) حيث يقوم الطليع بعرض فيديو لتمثيل أحد مشاهد المسلسل في مدة لاتزيد عن دقيقتين و( الشعر) يقوم الطليع باإلقاء قصيدة من تأليفه تعبر عن قصة المسلسل او احد المشاهد في المسلسل وعرض القصيدة بصوته في فيديو لايزيد عن دقيقتين و( الرسم ) من خلال رسم لوحة تعبر عن معركة مربع البرث وعرض خطوات رسم وتنفيذ اللوحة في فيديو لايزيد عن دقيقتين.

سيتم تقديم جوائز للخمس مراكز الأولى بكل مجال باجماي 20 جائزة لجميع مجالات التسابق.

تطلق المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

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