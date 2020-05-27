رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«دعم مؤسسات الدولة» تحذر من فتنة «الإرهابية» ضد نجاحات مواجهة كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:16 م
كورونا
كورونا
السيد السعدني
طباعة
طالبت الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة من الشعب المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية بتقديم الدعم الكامل والحقيقى لجيش مصر الأبيض خلال مواجهته الحاسمة والبطولية مع فيروس كورونا.

أكد اللواء أحمد زغلول رئيس الحملة، في بيان أصدره اليوم أن النظام الصحي الآن مرهق بشدة ومعروف أن استراتيجية العمل الحالية تتضمن مستويات فى قبول الحالات بالمستشفيات أو تحويلها لنزل الشباب والمدن الجامعية والفنادق أو طلب العزل المنزلي في الحالات البسيطة، موضحًا أن الدولة لا تفرق أبدًا بين المصابين بفيروس كورونا وهى تقدم الرعاية الصحية لجميع المصابين، وأنا شاهد على ذلك لقربي من مسئولى وزارة الصحة والسكان، وأعلم جيدًا ما يقومون به من مجهود يفوق كل جُهد أنهم فعلًا جيش أبيض يعمل بكل ما لديه من إمكانيات ليواجه هذا الوباء اللعين.

وناشد اللواء أحمد زغلول المصريين بالوقوف خلف أبنائنا وإخواننا بوزارة الصحة والسكان، وندعو لهم بأن يسدد خطاهم، فالحدث جلل ويحتاج المؤازرة من جميع شرائح المجتمع والاصطفاف جنبًا إلى جنب؛ حتى لا يتسلل من بيننا فاسد أو إرهابى يخفض من روحنا المعنوية، ويشكك فى نزاهة وضمائر جيشنا الأبيض، والحرص على العمل الجاد لدرء أي مخططات تنال من وحدتنا الوطنية فى ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والإنسانية جمعاء، حيث إن أهل الفتن آخر ما تحتاج إليه هو محاولة إشعال فتنة داخل المنظومة الطبية، وهو ما تعمل عليه وسائل الإعلام الإخوانية الحقيرة بكثافة هذه الأيام.

وقال إن الرسالة الموحدة التى يسعون لتمريرها للتشكيك فى لُحمتنا الوطنية من خلال بثهم للإشاعات والأكاذيب والسموم ضد الدولة المصرية متناسين أن الدولة تعالج نحو ١٣ ألف حالة مصابة بالفيروس الآن، ولم نسمع عن تقصير فى حق هؤلاء، ولدينا شهادات متعافين كُثر يثنون ويؤكدون بجودة الرعاية التى تلقوها أثناء فترة العلاج.

وقال اللواء أحمد زغلول: يمكن أن تكون هناك ملاحظات ووجهات نظر فى بعض الأشياء لكن لا يجب أن تكون وسيلة للهدم والتشكيك فى المنظومة الصحية ككل فى أخطر الأزمات التى تمر بها مصرنا الحديثة مؤكدًا أننا نحتاج الآن من كل شرائح المجتمع الهدوء، ونقوم بتنفيذ تعليمات الحكومة الاحترافية، ونبتعد عن التشكيك ونترك وزارة الصحة والسكان تقوم بدورها ومهمتها التى تعيها جيدًا على أن نشد على عضدهم لاستكمال المشوار الصعب المحفوف بالمخاطر، اللهم احفظ العاملين بها وساعدهم لتحقيق المرجو منهم لإزاحة الغُمة والداء والبلاء، وعلينا أن نثق فى أداء الحكومة ومؤسساتها وهذا واجب وطنى يجب أن نعيه جميعًا ونحرص عليه بكل ما نؤتى من قوة، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

موضوعات متعلقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا نتيجة مخالطة والدتها

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

14 وفاة و1815 إصابة بكورونا في السعودية

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

نجم الساعة

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

بولندا تسمح بالتجمعات حتى 150 شخصًا

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

الهند تكثف جهودها لمكافحة أسراب الجراد المدمرة

مفقودان منذ 18 يومًا.. العثور على متنزهين فى نيوزيلندا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
المزيد

الثقافة

فريق إيطالي عربي يعيد إنتاج ترجمة «الكوميديا الإلهية»

«صلاة الجسد» أحدث إبداعات الروائي السوداني ساكن بركة

«أسماء فقط» رواية جديدة لـ خلود البدري عن دار النخبة

«في ذكراها الـ89».. فاتن حمامة «سنّيدة» لـ تحية كاريوكا