«دعم مؤسسات الدولة» تحذر من فتنة «الإرهابية» ضد نجاحات مواجهة كورونا

طالبت الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة من الشعب المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية بتقديم الدعم الكامل والحقيقى لجيش مصر الأبيض خلال مواجهته الحاسمة والبطولية مع فيروس كورونا.أكد اللواء أحمد زغلول رئيس الحملة، في بيان أصدره اليوم أن النظام الصحي الآن مرهق بشدة ومعروف أن استراتيجية العمل الحالية تتضمن مستويات فى قبول الحالات بالمستشفيات أو تحويلها لنزل الشباب والمدن الجامعية والفنادق أو طلب العزل المنزلي في الحالات البسيطة، موضحًا أن الدولة لا تفرق أبدًا بين المصابين بفيروس كورونا وهى تقدم الرعاية الصحية لجميع المصابين، وأنا شاهد على ذلك لقربي من مسئولى وزارة الصحة والسكان، وأعلم جيدًا ما يقومون به من مجهود يفوق كل جُهد أنهم فعلًا جيش أبيض يعمل بكل ما لديه من إمكانيات ليواجه هذا الوباء اللعين.وناشد اللواء أحمد زغلول المصريين بالوقوف خلف أبنائنا وإخواننا بوزارة الصحة والسكان، وندعو لهم بأن يسدد خطاهم، فالحدث جلل ويحتاج المؤازرة من جميع شرائح المجتمع والاصطفاف جنبًا إلى جنب؛ حتى لا يتسلل من بيننا فاسد أو إرهابى يخفض من روحنا المعنوية، ويشكك فى نزاهة وضمائر جيشنا الأبيض، والحرص على العمل الجاد لدرء أي مخططات تنال من وحدتنا الوطنية فى ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والإنسانية جمعاء، حيث إن أهل الفتن آخر ما تحتاج إليه هو محاولة إشعال فتنة داخل المنظومة الطبية، وهو ما تعمل عليه وسائل الإعلام الإخوانية الحقيرة بكثافة هذه الأيام.وقال إن الرسالة الموحدة التى يسعون لتمريرها للتشكيك فى لُحمتنا الوطنية من خلال بثهم للإشاعات والأكاذيب والسموم ضد الدولة المصرية متناسين أن الدولة تعالج نحو ١٣ ألف حالة مصابة بالفيروس الآن، ولم نسمع عن تقصير فى حق هؤلاء، ولدينا شهادات متعافين كُثر يثنون ويؤكدون بجودة الرعاية التى تلقوها أثناء فترة العلاج.وقال اللواء أحمد زغلول: يمكن أن تكون هناك ملاحظات ووجهات نظر فى بعض الأشياء لكن لا يجب أن تكون وسيلة للهدم والتشكيك فى المنظومة الصحية ككل فى أخطر الأزمات التى تمر بها مصرنا الحديثة مؤكدًا أننا نحتاج الآن من كل شرائح المجتمع الهدوء، ونقوم بتنفيذ تعليمات الحكومة الاحترافية، ونبتعد عن التشكيك ونترك وزارة الصحة والسكان تقوم بدورها ومهمتها التى تعيها جيدًا على أن نشد على عضدهم لاستكمال المشوار الصعب المحفوف بالمخاطر، اللهم احفظ العاملين بها وساعدهم لتحقيق المرجو منهم لإزاحة الغُمة والداء والبلاء، وعلينا أن نثق فى أداء الحكومة ومؤسساتها وهذا واجب وطنى يجب أن نعيه جميعًا ونحرص عليه بكل ما نؤتى من قوة، خاصة في ظل الظروف الراهنة.