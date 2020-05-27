معلق رياضي: عودة الدوري قريبًا وفق ضوابط صحية (فيديو)

أكد محمد عفيفي، المعلق الرياضي، أن مصر لديها مساحة وقت كبيرة لبدء الدوري المصري، خاصة أنه يبدأ متأخرًا عن الدوري الأوروبي.وأضاف عفيفي خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن أن العودة للملاعب ستكون تدريجية بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، خاصة أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تزايد واضح ومستمر.وأشار المعلق الرياضي، إلى أن الدوري المصري سيعود قريبًا بشكل أو بآخر، ولكن هناك قوة عظمى تتحكم في مستقبل الرياضة المصرية، وسيكون ذلك وفق ضوابط صحية وإجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، أعلنت عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي،وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى أمس.