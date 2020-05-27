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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تنفيذ مستشفى بالمنيا الجديدة يوليو المقبل بتكلفة 23 مليونًا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:13 م
مستشفى
مستشفى
علا العلاف
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كشف المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن يوليو المقبل بدء تنفيذ بناء مستشفى تخصيص على مساحة 6000 متر مربع، بمركز خدمات الحي السادس والسابع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء مستشفى يبلغ نحو 23 مليون جنيه

وأعلن رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص مساحة 21.23 فدان، بمنطقة الخدمات الإقليمية، لإنشاء جامعة أهلية وأنه سيتم البدء خلال العام المالى الجديد 2020_2021

وأضاف رئيس الجهاز أن تقدر تكلفة مشروع إنشاء الجامعة باستثمارات نحو 50 مليون جنيه.

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