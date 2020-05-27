بدء تنفيذ مستشفى بالمنيا الجديدة يوليو المقبل بتكلفة 23 مليونًا

كشف المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن يوليو المقبل بدء تنفيذ بناء مستشفى تخصيص على مساحة 6000 متر مربع، بمركز خدمات الحي السادس والسابع.وأوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء مستشفى يبلغ نحو 23 مليون جنيهوأعلن رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص مساحة 21.23 فدان، بمنطقة الخدمات الإقليمية، لإنشاء جامعة أهلية وأنه سيتم البدء خلال العام المالى الجديد 2020_2021وأضاف رئيس الجهاز أن تقدر تكلفة مشروع إنشاء الجامعة باستثمارات نحو 50 مليون جنيه.