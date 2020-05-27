استهداف رتل تركي على طريق اللاذقية في سوريا

سُمع دوي انفجار عنيف في محيط طريق حلب - اللاذقية "M4" الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناجم عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل بعبوات ناسفة.وبحسب المرصد السوري، أسفر الانفجار عن إصابة مجندًا وضابطًا من القوات التركية، أحدهما جراحه خطرة، جرى نقلهما عبر حوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.