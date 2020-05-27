«التخطيط»: الإصلاحات الاقتصادية منحتنا فرصة الصمود أمام كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الدولة المصرية قبل ثلاث سنوات، ساعدت الاقتصاد المصرى على الصمود أمام تحديات كثيرة أهمها أزمة كورونا العالمية، مشيره إلى أن كل مؤشرات الاقصاد القومى كانت فى أفضل حالاتها حتى النصف الأول من العام المالى الحالى 2019-2020.وأوضحت الوزيرة، خلال مقطع فيديو عبر الموقع الرسمى للوزارة، أن مصر حققت نمو اقتصادى ناهز 5.6% خلال النصف الأول من العام الحالى 2019-2020 مقابل 5.4% خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، مدفوعًا بنمو جميع القطاعات الاقتصادية، كما حققت السياحة أعلى إيرادات فى تاريخها وصلت لـ 11 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط وكان من المتوقع قبل الأزمة أن تصل إلى 16 مليار دولار بنهاية هذا العام.وتابعت: جميع القطاعات تنمو بشكل جيد الزراعة واتصالات والتشييد والبناء، ما انعكس على انخفاض معدلات البطالة فى ذلك التوقيت إلى 8% مع زيادة أعداد المشتغلين وتراجع كل من مستويات العجز والدين العام، جميعها مؤشرات منحتنا مساحة للصمود أمام التغير.