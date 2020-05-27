تحرير 101 محضر تمويني خلال ثالث أيام عيد الفطر بالمنوفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن تحرير 101 محضر تمويني خلال ثالث أيام عيدالفطرالمبارك، جاء ذلك خلال الحملات التموينية اليومية للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط المخالفين فى ظل تداعيات فيروس كورونا، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 62 محضر مخابز تنوعت مابين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة وكذا تحرير 39 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم صلاحية ومخلفات أخرى،فيما شدد المحافظ على إستمرار الحملات على الأسواق وإتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح مدير مديرية التموين أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية جروان بمركزالباجور لحيازته موادغذائية منتهية الصلاحية والتحفظ على 9 كراتين شيبسى.