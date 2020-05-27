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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحرير 101 محضر تمويني خلال ثالث أيام عيد الفطر بالمنوفية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:19 م
محضر تمويني
محضر تمويني
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن تحرير 101 محضر تمويني خلال ثالث أيام عيدالفطرالمبارك، جاء ذلك خلال الحملات التموينية اليومية للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط المخالفين فى ظل تداعيات فيروس كورونا، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 62 محضر مخابز تنوعت مابين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة وكذا تحرير 39 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم صلاحية ومخلفات أخرى،فيما شدد المحافظ على إستمرار الحملات على الأسواق وإتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير مديرية التموين أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية جروان بمركزالباجور لحيازته موادغذائية منتهية الصلاحية والتحفظ على 9 كراتين شيبسى.

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