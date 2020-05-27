رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: عودة مواعيد البورصة لطبيعتها تجذب السيولة وزيد التداول

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:19 م
البورصة
البورصة
أكرم عمران
طباعة
قال حسني سيد خبير أسواق المال إن قرار إدارة البورصة المصرية بإعادة العمل بالبورصة بالمواعيد الطبيعية سيعمل على زيادة حجم السيولة بالسوق.

أضاف حسني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأسواق الأوربية والأمريكية شهدت ارتفاعات كبرى خلال اليومين الماضيين وذلك نتيجة بدء فك الحظر تدريجيا على حركة السفر والطيران ما دفع أسهم السياحة والسفر إلى تحقيق أعلى ارتفاعاتها منذ نحو عام فضلا عن خطة التعايش التي وضعتها الدول لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية.

أشار خبير أسواق المال إلى أن قرار إدارة البورصة بعودة عدد ساعات العمل لطبيعتها سيعمل على زيادة قيم وأحجام التعاملات خاصة أنها تجاوزت المليار جنيه في بعض الجلسات قبل عطلة عيد الفطر المبارك وهو مؤشرا جيدا علي عمق السوق ورغبة من المستثمرين في تكوين مراكز شرائية عند تلك المستويات السعرية التي وصلت اليها الأسهم.

توقع خبير أسواق المال صعود البورصة مع بدء التداولات يوم الأحد المقبل لاستهداف المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى المقاومة الهام عند 10550 نقطة والذي باختراقه يستهدف تلقائيا مستوي 10800 نقطة علي المدي القصير.

كانت إدارة البورصة قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء عن مواعيد العمل الجديدة بعد إجازة عيد الفطر

حيث قررت، أن تكون مواعيد جلسة التداول بداية من يوم الأحد المقبل الموافق ٣١مايو ٢٠٢٠،وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، وفِي ضوء قرار محافظ البنك المركزي، كالآتي:

تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2.30 ظهرًا، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.

تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحًا إلى الساعة 9.30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 9.45 صباحًا.

تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا إلى الساعة 3.30 مساء.

تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 12.30 ظهرا.

تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحًا إلى الساعة 11 ظهرًا.

موضوعات متعلقة

«الأوقاف» توضح حقيقة إعلان عودة الجمع والجماعات

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

«قبل مناقشته».. أبرز بنود مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

نجم الساعة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

الصحة

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

علماء: لا تسعى للإصابة بكورونا

منوعات

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

الهند تكثف جهودها لمكافحة أسراب الجراد المدمرة

مفقودان منذ 18 يومًا.. العثور على متنزهين فى نيوزيلندا

الكولوسيوم يعيد فتح أبوابه أول يونيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
المزيد

الثقافة

ورشة أون لاين لكتابة القصة القصيرة مع سحر الموجي

دار المدى تصدر الأعمال الكاملة لغائب طعمة فرمان «مولود آخر»

رواية رعب ولوحات «بقشيش» تقود «يونس» لكتابة «هدى ومحمود»

منال مكرم: أستعد في فترة العزل لكتابة رواية من وحي الماضي