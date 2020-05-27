خبير: عودة مواعيد البورصة لطبيعتها تجذب السيولة وزيد التداول

قال حسني سيد خبير أسواق المال إن قرار إدارة البورصة المصرية بإعادة العمل بالبورصة بالمواعيد الطبيعية سيعمل على زيادة حجم السيولة بالسوق.أضاف حسني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأسواق الأوربية والأمريكية شهدت ارتفاعات كبرى خلال اليومين الماضيين وذلك نتيجة بدء فك الحظر تدريجيا على حركة السفر والطيران ما دفع أسهم السياحة والسفر إلى تحقيق أعلى ارتفاعاتها منذ نحو عام فضلا عن خطة التعايش التي وضعتها الدول لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية.أشار خبير أسواق المال إلى أن قرار إدارة البورصة بعودة عدد ساعات العمل لطبيعتها سيعمل على زيادة قيم وأحجام التعاملات خاصة أنها تجاوزت المليار جنيه في بعض الجلسات قبل عطلة عيد الفطر المبارك وهو مؤشرا جيدا علي عمق السوق ورغبة من المستثمرين في تكوين مراكز شرائية عند تلك المستويات السعرية التي وصلت اليها الأسهم.توقع خبير أسواق المال صعود البورصة مع بدء التداولات يوم الأحد المقبل لاستهداف المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى المقاومة الهام عند 10550 نقطة والذي باختراقه يستهدف تلقائيا مستوي 10800 نقطة علي المدي القصير.كانت إدارة البورصة قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء عن مواعيد العمل الجديدة بعد إجازة عيد الفطرحيث قررت، أن تكون مواعيد جلسة التداول بداية من يوم الأحد المقبل الموافق ٣١مايو ٢٠٢٠،وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، وفِي ضوء قرار محافظ البنك المركزي، كالآتي:تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2.30 ظهرًا، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحًا إلى الساعة 9.30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 9.45 صباحًا.تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا إلى الساعة 3.30 مساء.تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 12.30 ظهرا.تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحًا إلى الساعة 11 ظهرًا.