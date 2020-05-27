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محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة بجسر السويس

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:19 م
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اسعاف
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لقى شاب مصرعه وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر صدمهم من سيارة بطريق جسر السويس، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث مرورى ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء وجود 3 أشخاص صدمتهم سيارة "ملاكي" ولقى شاب مصرعه وأصيب آخران أحدهما حالته حرجة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارِ ضبط السائق المتهم عقب فراره، العرض على النيابة للتحقيق.

وعززت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

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