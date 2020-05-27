31 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين بالقاهرة والجيزة والصعيد

أعلن المحاسب خالد حافظ، رئيس القطاع الإداري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي المستفيدين من البطاقات التموينية في محافظات القاهرة والجيزة والصعيد يصل نحو ٣١ مليون مواطن شهريا يقومون بالحصول على السلع التموينية من خلال منافذ البقالين ومشروع جمعيتي، مشيرا إلى أن ٢٠٦٨ فرعا لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين يقوم بتوزيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز خلال المرحلة الاولي والثانية وجار تشغيل فروع المرحلة الثالثة بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.وقال في تصريح خاص لـ"الدستور" إن ٦٠ فرعا للتجزئة تابعا للشركة المصرية لتجارة الجملة يقوم شهريا بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز وطرح السلع الاساسية والغذائية الحرة بتخفيضات ٢٥٪.وتابع أن فروع التجزئة " الهايبر ماركت" تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حاليا وتقوم بطرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر ٨٥ جنيها واللحوم البرازيلية الطازجة بسعر ١٠٠ جنيه واللحوم المجمدة بسعر ٦٣ جنيها والدواجن المجمدة بسعر ٣٧ جنيها لمواجهة أي ارتفاعات في الأسواق المحلية باعتبارها رمانة الميزان لتوفير السلع وإعادة التوازنات في الأسعار والضغط علي التجار بخفض الاسعار، مشيرا إلي أنها تقوم بتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة لن تقل عن ٢٥٪ مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية وتحصل علي الخضروات من خلال مركز التعبئة المخصص في سوق تجارة الجملة بـ٦ أكتوبر.