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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تقترح تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لمدة عام

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:07 م
بريطانيا
بريطانيا
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تقترح المملكة المتحدة تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المقرر عقده في جلاسكو في نوفمبر من هذا العام، لمدة 12 شهرا.

وتعد هذه المحادثات أهم التجمعات السنوية الخاصة ببحث قضايا المناخ في العالم، بحضور أكثر من 26 ألف شخص، وتم تأجيلها في أبريل بسبب وباء كورونا.

وبصفتها الدولة المضيفة للدورة الـ26 من محادثات مؤتمر الأطراف سى أو بى الخاص بالمناخ، طلبت المملكة المتحدة عقدها بين 1 و12 نوفمبر 2021، وفقا لرسالة أرسلها مكتب مجلس الوزراء البريطاني إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في الرسالة أنه "بالنظر إلى التفشي المتفاوت لفيروس كورونا، فإن هذا التاريخ سوف يوفر الحد الأدنى من المخاطرة بتأجيل آخر، وأفضل فرصة لتقديم مؤتمر أطراف شامل وطموح سى أو بى ..إن تأجيل الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر يجب ألا يعني تأجيل العمل المناخي".
وأعرب خبراء ونشطاء المناخ عن قلقهم بشأن تأجيل المحادثات لأن التأجيل يقلل من الضغط السياسي على الدول لتقديم أهداف مناخية أكثر طموحا.

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