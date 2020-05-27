حقيقة تراجع الدواجن المحلية 30 جنيهًا للكيلو في الأسواق

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن هناك تراجعًا تدريجيًا في أسعار الدواجن المحلية ما بين ٢٩ جنيهًا إلى ٣٠ جنيهًا بدلًا من ٣٥ جنيهًا و٣٧جنيهًا، وتراجع طبق البيض لمائدة الطعام إلى ٢٥ جنيهًا بدلا من ٣٥ جنيهًا، نتيجة تراجع معدلات السحب من المستهلكين رغم وجود فائض في معدلات الإنتاج واكتفاء ذاتي بنسبة ٩٧٪.وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أنه تحول نمط المستهلكين من استهلاكهم من الدواجن خلال شهر رمضان الماضي إلى استهلاك الأسماك الطازجة والمجمدة والرنجة والفسيخ، أدى إلى تراجع في أسعار الدواجن، فضلًا عن توفير المجمعات الاستهلاكية وفروع تجارة الجملة لطرح الدواجن المجمدة بتخفيضات ٢٥٪ إعادة التوازن في الأسواق.