رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:06 م
الاحتلال
الاحتلال
ا ش ا
طباعة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين فلسطينيين، ونفذت عمليات هدم طالت منازل ومنشآت سياحية في عدة محافظات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منتجعا في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس، ومنشأة سياحية قيد الإنشاء في بلدة سبسطية شمالها، وهدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وأوضح مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت فروش بيت دجن، وهدمت منزلا قيد الإنشاء مكونا من ثلاث غرف، بحجة عدم الترخيص،كما أغلقت قوات الاحتلال، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وفي الخليل، هدمت جرافات الاحتلال ثلاث غرف زراعية، وجرفت أراضي غرب المدينة، حيث هدمت ثلاث غرف زراعية في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، بحجة البناء دون ترخيص.
وأضافت أن قوات الاحتلال، أخطرت بهدم ثلاث خيم سكنية، في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل،كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من بسطات خضروات في الأغوار الشمالية.
كما قامت قوات الاحتلال في القدس المحتلة بأجبار عائلة على هدم أجزاء من منزلها ذاتيا، بحجة عدم الترخيص.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

انتهاء أعمال ردم نفق العروبة بعد إنشائه بـ40 عامًا

موعد فتح طرق الكورنيش بعد العيد

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

«قبل مناقشته».. أبرز بنود مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

نجم الساعة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

الصحة

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

علماء: لا تسعى للإصابة بكورونا

منوعات

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

الهند تكثف جهودها لمكافحة أسراب الجراد المدمرة

مفقودان منذ 18 يومًا.. العثور على متنزهين فى نيوزيلندا

الكولوسيوم يعيد فتح أبوابه أول يونيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
المزيد

الثقافة

ورشة أون لاين لكتابة القصة القصيرة مع سحر الموجي

دار المدى تصدر الأعمال الكاملة لغائب طعمة فرمان «مولود آخر»

رواية رعب ولوحات «بقشيش» تقود «يونس» لكتابة «هدى ومحمود»

منال مكرم: أستعد في فترة العزل لكتابة رواية من وحي الماضي