شمال سيناء تواصل تعقيم المنشآت والمصالح الحكومية

أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنه وفقًا لتوجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ـ وفى إطار العمل الدائم لوحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.. قام فلايق الوحدة بتطهير وتعقيم مبنى الإدارة الصحية بالعريش.جاء ذلك خلال مواصلة محافظة شمال سيناء.. بالتعاون مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.. أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات المختلفة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشار وكيل وزارة الصحة - في "بيان" اليوم الأربعاء - الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم فى إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ومما يذكر أنه سبق حلال الفترة الماضية تطهير وتعقيم نحو 750 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا.