رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 3882 طنا و431 كيلو قمح لمراكز التجميع والصوامع ببورسعيد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:03 م
قمح
قمح
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم توريد ٣٨٨٢ طنا و٤٣١ كيلو قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء ٢٧ مايو وارتفاع معدلات التوريد عن العام الماضي.

ولفت إلى أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدانا تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدانا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم ١٨٨٦ فدانا ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدانا، بالاضافة إلى جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدانا بزيادة عن العام الماضى 2019 والتي بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالي ١٢٦٠٤ فدان.

وأشار إلى أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بتواجد مفتشي التموين والزراعة.

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمترددين على أماكن التوريد.

موضوعات متعلقة

السعودية تستأنف رحلات الطيران 31 مايو

انتهاء أعمال ردم نفق العروبة بعد إنشائه بـ40 عامًا

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا نتيجة مخالطة والدتها

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

«قبل مناقشته».. أبرز بنود مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

نجم الساعة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

الصحة

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

علماء: لا تسعى للإصابة بكورونا

منوعات

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

الهند تكثف جهودها لمكافحة أسراب الجراد المدمرة

مفقودان منذ 18 يومًا.. العثور على متنزهين فى نيوزيلندا

الكولوسيوم يعيد فتح أبوابه أول يونيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
المزيد

الثقافة

ورشة أون لاين لكتابة القصة القصيرة مع سحر الموجي

دار المدى تصدر الأعمال الكاملة لغائب طعمة فرمان «مولود آخر»

رواية رعب ولوحات «بقشيش» تقود «يونس» لكتابة «هدى ومحمود»

منال مكرم: أستعد في فترة العزل لكتابة رواية من وحي الماضي