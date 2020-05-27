توريد 3882 طنا و431 كيلو قمح لمراكز التجميع والصوامع ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم توريد ٣٨٨٢ طنا و٤٣١ كيلو قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء ٢٧ مايو وارتفاع معدلات التوريد عن العام الماضي.ولفت إلى أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدانا تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدانا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم ١٨٨٦ فدانا ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدانا، بالاضافة إلى جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدانا بزيادة عن العام الماضى 2019 والتي بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالي ١٢٦٠٤ فدان.وأشار إلى أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بتواجد مفتشي التموين والزراعة.مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمترددين على أماكن التوريد.