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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مطعم يقدم خدمات للمواطنين بحي النزهة (صور)

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:02 م
ضبط مطعم
ضبط مطعم
أحمد أبو المحاسن
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تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة من ضبط أحد مطاعم بيع البرجر الشهيرة بميدان تريومف مدار ومفتوح وأمامه تجمع كبير من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر، حيث تم غلقه وتشميعه وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وذلك تزامنًا مع تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتفعيل قرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع التجمعات واستمرار غلق كافة الصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم ومحلات السايبر نت والبلايستيشن.

كما رفعت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة كشك بردود العقار ١٠٥ ميدان تريومف لوجود تجمع من المواطنين امامه بالمخالفة لقرار الحظر، وتم رفع الإشغالات حوله وإعادة فتح الردود الأمامى للعقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى الشرابية من غلق وتشميع 2 مقهى تم فتحهما بالمخالفة لقرارات الحظر وتحريز الشيش الموجودة بداخلهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما قامت إدارتا المتابعة الميدانية والإشغالات بحى الشرابية برفع مجموعة من ألعاب الملاهي بمنطقة أرض الشركة لمنع تشغيلها وتسببها فى حدوث تجمعات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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