تحديث أبلكيشن «صحة مصر»

الصحة: تحديث ابلكيشن صحة مصر أول انطلاقة أول يونيو..

وزيرة الصحة تطلب تقريرا بالحالة الطبية لكافة الأطباء المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل.. ومصدر بالصحة شددت على متابعتهم لحظة بلحظة

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ستنتهى من تحديث تطبيق " صحة مصر" ليضم خريطة تفاعلية بأسماء وعناوين ٣٢٠ مستشفى خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا أول يونيو المقبل.وأكد المصدر لـ"الدستور" أن الوزارة شددت على سرعة الانتهاء من تحديث التطبيق حتى يمكن للمواطن الدخول على التطبيق وتحديد أقرب مستشفى له وفقا لمكانه.وأوضح المصدر أن التطبيق سبق أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاقه شهر أبريل الماضي بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.لافتا إلى أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، مشيرًا إلى أن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأى شخص فى حالة وجود اشتباه فى الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.