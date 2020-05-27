تموين شمال سيناء: الإثنين بدء صرف مقررات تموين يونيو

أكد المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تبدأ اليوم في صرف مقررات تموين شهر يونيو على ١٢٠ بقالًا تموينيًا من فروع الشركة بمحافظة شمال سيناء.وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص لـ"الدستور" إن السلع التموينية التي يتم ضخها في مخازن تجارة الجملة للمحافظة بقيمة مالية تتراوح شهريا ما بين ١٢مليون جنيه و١٣مليون جنيه.وأشار إلى أنه تم الانتهاء من صرف مقررات تموين شهر مايو الجاري بنسبة ١٠٠٪ وجار صرف مقررات تموين شهر يونيو المقبل علي المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية بدءًا من يوم الإثنين المقبل.