علي ربيع فى إجازة لحين انتهاء أزمة كورونا

قرر نجم لكوميديا علي ربيع الحصول على إجازة مؤقتة لحين انتهاء أزمة كورونا وقال ربيع فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه يمكث في منزله حاليا وعبر عن سعادته بنجاح مسلسل "عمرو ودياب " الذى شارك به فى الموسم الرمضانى الماضى وأضاف أن مشاريعه الفنية مؤجلة بشكل مؤقت لحين انتهاء أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.ومن المتوقع أن يعود إلى تصوير فيلمه السينمائى الجديد "الخطة العامية" خلال الشهور المقبلة عقب انتهاء هذه الأزمة.يذكر أن مسلسل "عمر ودياب" سجل التعاون الأول بين ربيع ومصطفى خاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبدالله، وويزو، وأحمد فتحى.