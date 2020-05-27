ندى بسيونى تشارك جمهورها بإطلالة صباحية جذابة (صورة)

شاركت الفنانة ندى بسيونى، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ندى بسيونى بإطلالة صباحية جذابة، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الورد"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.ويذكر أن الفنانة ندى بسيوني شاركت فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.كما شاركت في مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2020، بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد، وهو تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على.