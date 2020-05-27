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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقابة الأطباء تنعى إخصائى طب الأطفال بعد وفاته أثناء العمل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:48 م
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور محمد صلاح، إخصائي طب الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا بمحافظة البحيرة، والذي وافته المنية بعد توقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء تأدية عمله، وتابعت قائلة: "سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

يذكر أن الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، قد قال في كلمة للأطباء تم نشرها على موقع النقابة: "أطباء مصر الشرفاء، مرت أيام العيد أعاده الله عليكم بالخير والسلامة من كل سوء، وأنتم صامدون، تحاربون الوباء وتواجهون الموت بصدور مفتوحة وسقط منكم الشهداء وأصيب آخرون.

وتابع: لا أحد يستطيع أن ينكر دوركم الإنسانى والوطنى، فأنتم من تحملتم الثمن الأكبر فى تلك المعركة، التى دخلتموها وأنتم تعلمون جيدًا معطياتها، مقدرين ظروف وطنكم.

وأضاف: لا أحد يستطيع أحد أن يزايد على وطنية وإخلاص وتضحيات أطباء مصر المساندين لأهلهم ووطنهم، وإن كانت هناك صرخة ألم على زملاء سقطوا فى المعركة، فهى صرخة استغاثة مبررة ومقدرة، فالطبيب المصرى يواجه الكثير من المحن والظروف الصعبة».

ووجه الدكتور حسين خيرى تحية لكل طبيب بطل فى موقعه، قائلا: «النقابة من جانبها لا تألو جهدًا فى السعى لتوفير أسلحتكم فى تلك المعركة لحمايتكم».

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