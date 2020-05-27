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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 7 حالات تعافي جديدة من حجر «أبوقير»

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:46 م
أبوقير
أبوقير
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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أعلنت إدارة الحجر الطبي بالمدينة الشبابية بأبوقير في الإسكندرية، خروج 7 حالات جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع عدد حالات المتعافين والخروج إلى 378 بعد قضاء فترة "النقاهة" وشفائهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الحميد، المدير الطبي بمستشفى الحجر بالمدينة الشبابية في أبوقير، أن الطاقم الطبي، احتفل بخروج 7 حالات جديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وأن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الحجر بأبوقير ارتفعت بعد قضاء فتره النقاهة وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة.

وأضاف المدير الطبي، أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير، يستقل حالات جديدة يتم تحويلهم من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد ليرتفع الحصيلة المحول إلى حجر أبوقير 430 حالة "نقاهة".

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