رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
مصر
السيسي يهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية
الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:01 م
السيسي
ا ش ا
طباعة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية أذربيجان ألهام علييف بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم الجمهورية.
الكلمات المفتاحية
السيسي
اذربيجان
موضوعات متعلقة
أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)
«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد
«الأوقاف» توضح حقيقة إعلان عودة الجمع والجماعات
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي
الصور
عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد
بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)
وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد
10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد
شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد
الأكثر قراءة
«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور
«قبل مناقشته».. أبرز بنود مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين
«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد
القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز
المزيد
إنفوجراف
«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)
تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)
طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)
آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)
أيام زمان
حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى
حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق
سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم
وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية
المزيد
نجم الساعة
حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى
الصحة
ما هي الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟
علماء: لا تسعى للإصابة بكورونا
62 ألفًا من أطباء كورونا بأمريكا مصابون بالفيروس و290 وفاة
إيطاليا: 96% من وفيات كورونا يعانون من أمراض أخرى
المزيد
منوعات
إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين
الهند تكثف جهودها لمكافحة أسراب الجراد المدمرة
مفقودان منذ 18 يومًا.. العثور على متنزهين فى نيوزيلندا
الكولوسيوم يعيد فتح أبوابه أول يونيو
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
المزيد
الثقافة
لليوم الرابع «ثقافة الطفل» يواصل فقراته احتفالًا بالعيد
«الثقافة التونسية» تنعى الكاتبة جليلة عمامي
قصور الثقافة تقدم «سمكمكينو» على قناتها خلال عيد الفطر
ثقافة الطفل يبث «عيد سعيد فى البيت» على يوتيوب
المزيد