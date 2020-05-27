«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

كشفت موازنة المواطن عن العام المالي 2020-2021 عن خطة وزارة المالية لإصلاح هيكل الأجور بتكلفة 34 مليار جنيه، والتي تضمنت منح علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية، بقيمة 75 جنيها شهريا بحد أدنى ودون حد أقصى.ومن المقرر منح 12% من الراتب الأساسي في 30 يونيو 2020 للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 75 جنيها شهريا بحد أدنى ودون حد أقصى وليس 10% كما هو معتاد كل عام.كما تشمل استكمال تحسين دخول العاملين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي "حافز تطوير التعليم قبل الجامعي" ليصبح إجمالي ما خصص لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه، وتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافظ شهري إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيها إلى 375 جنيها شهريا وفق المستويات الوظيفية، واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالي ما تم تخصيصه إلى 1.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2019-2020.كما سيتم تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو القادم.