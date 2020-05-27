«يلا بينا يا معلم».. أحمد فلوكس ينشر صورة مع حصانه

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له مع حصانه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق أحمد فلوكس قائلًا: "يلا بينا يا معلم.. توكلت عليك يا مالك الملك".يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم الممر الذي حقق نجاحًا جماهيريًا، خصوصًا بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر.فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر، والذى ترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.