خبير اقتصادي: دمج الشركات يساهم في تعزيز المركز المالي لها

قال الخبير الاقتصادي أيمن اسماعيل: إن الشركات القابضة في قطاع الأعمال تهدف من خلال عملية الدمج الجاري تنفيذها في بعض شركاتها التابعة خلال الفترة الحالية، إلى تنمية ايرادات هذه الشركات ودعم مركزها المالي.وأضاف إسماعيل في تصريح لـ"الدستور"، أن دمج شركات المقاولات يسهم في الحد من تعرض الشركات للخسائر، بسبب عدم وجود سيولة مالية تغطي المديونيات، وذلك لتوحيد أصول الشركات المندمجة وتوحيد الموازنة المالية والخطط الاستراتيجية، مما يعمل تحالف وتكاتف الشركات المشابهة في النشاط لمواجهة المنافسة في الأسواق.وأشار إلى أهمية دمج الشركات المتشابهة في النشاط لتحقيق التكامل فيما بينهم وفي إطار العمل على تلاشي الخسائر في الشركات الخاسرة.