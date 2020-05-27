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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تمول مشروعا أمميا في جارتها الشمالية بـ4.9 مليون دولار

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:33 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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كشفت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن سول ستقدم 4.9 مليون دولار مساعدات لبرنامج أممي موجه لكوريا الشمالية ويهدف لتعزيز فهم مبادئ الإحصاء العالمية بالدولة الشيوعية.

وصدقت لجنة حكومية مدنية مسئولة عن التبادل بين الكوريتين على خطة تمويل مشروع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لدول آسيا والمحيط الهادئ، وفقا لما أعلنته الوزارة (ونقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية)، مشيرة إلى أن هذه الأموال سوف تُنفق خلال السنوات الست القادمة، وتخصص 720.000 دولار لهذا العام.

ويستخدم التمويل شهريا لتطوير فهم الشعب الكوري الشمالي للمبادئ العالمية للإحصاء وقابلية استخدام البيانات كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدرة التنمية المستدامة في البلاد، وفقا للوزارة.

جدير بالإشارة أن إمكانيات كوريا الشمالية في استخدام وتجميع الإحصاءات الجديرة بالثقة منخفضة مقارنة بكثير من البلاد. ونادرا ما تكشف عن إحصاءات اقتصادية أو غيرها من البيانات الخاصة بالمجتمع.

وتتوقع وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن تسهل مثل هذه الجهود التعليمية في مجال الإحصاء اندماج كوريا الشمالية في المجتمع الدولي في المستقبل وربما تخلق سوق موحدة بين الكوريتين.

كما أفادت الوزارة بأنها ستحرص على المضي قدما في المشروع وتتأكد من أنه يتم وفقا لما هو مخطط له، وستركز على الشفافية في كيفية إنفاق الأموال في كوريا الشمالية عن طريق تقرير سنوي سيقدم من الوكالة الأممية.

وتقود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لدول آسيا والمحيط الهادئ، الجهود الرامية إلى حل قضايا عالمية بما يشمل الفقر والتلوث من خلال تعزيز قدرة التنمية المستدامة للدول الأعضاء فيها.

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