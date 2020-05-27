خروج 10 متعافين من مستشفى المدينة الشبابية في الأقصر

أعلن الدكتور وليد العربي مدير مستشفى المدينة الشبابية بالطود جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن خروج 10 متعافين جدد، وذلك بعدما أثبتت التحاليل المعملية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.وأوضح العربي خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن المدينة الشبابية تستقبل مرضى ذو حالات مستقرة من جميع محافظات مصر، بعدما كان الأمر يقتصر على محافظات الجنوب فقط، لتبدأ في استقبال مرضى من الفيوم والقاهرة، وأن المستشفى تسعى لتحقيق أعلى معدلات للشفاء، وذلك من خلال اتباع توجيهات وزارة الصحة، وبروتوكولها الطبي في التعامل مع مرضى كورونا.وأضاف أن التعامل مع المصابين يعتمد بشكل كبير على تهيئتهم نفسيًا للتعامل مع المرض، وذلك من خلال إرشادهم عدد من الإجراءات الاحترازية من بينها عدم استخدام قارورة مياه الشرب أكثر من مرة، وهذا إلى جانب دعمهم نفسيًا من خلال السماح لهم بممارسة رياضة المشي بالمساحات الشاسعة الخضراء المتواجدة ضمن حدود المدينة الشبابية.وأشار إلى أن المرضى يخضعون إلى عدة طرق علاجية تبدأ بتناول الفيتامينات، وتناولهم لوجبات غذائية معتدلة السعرات الحرارية، ذات مستويات منخفضة من السكريات، هذا إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية للمرضى حيث يتم السماح لهم بالخروج من غرفهم، في ظل اتباع الإجراءت الوقائية والاحترازية والسماح لهم بممارسة نشاط التريض للمصابين بفيروس كورونا، ويعتبر ذلك النشاط بالمستشفى هو المبادرة الأولى بين نزل ومستشفيات العزل بتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر للطاقم الطبي لبذل مجهود واتباع أحدث الأفكار لمساعدة المرضى علي التعافي، وكذلك ممارسة المشي داخل حدائق ومتنزهات المدينة وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمساهمة في سرعة شفائهم.وأكد أن مديرية الصحة تعمل على توفير جميع وسائل الراحة للمرضى وتقديم الدعم النفسي لهم، مشيرا إلى أن المدينة مكونة من 4 أدوار وطاقتها 89 سرير داخل الغرف المجهزة على أحدث مستوى، وتعد من أفضل المواقع المخصصة للعزل على مستوى الجمهورية، حيث يتوافر بها كافة وسائل الترفيه ومدعومة بشبكة إنترنت وكل غرفة مزودة بجهاز تليفزيون واستقبال أقمار فضائية "ريسيفر" ودورات مياه داخل كل غرفة.