إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين
الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:33 ص
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أصيب شخصان وفقد اثنان آخران بسبب الانهيارات الطينية والأرضية الناجمة عن هطول الأمطار في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم الأربعاء - أن الأمطار هطلت بغزارة على محافظة قونغشان ذاتية الحكم بالمقاطعة لعدة أيام، مسببة انقطاع طرقات وانهيار منازل وتضرر مرافق الاتصالات والطاقة، فيما لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة جارية.
وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم الأربعاء - أن الأمطار هطلت بغزارة على محافظة قونغشان ذاتية الحكم بالمقاطعة لعدة أيام، مسببة انقطاع طرقات وانهيار منازل وتضرر مرافق الاتصالات والطاقة، فيما لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة جارية.