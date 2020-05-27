إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

أصيب شخصان وفقد اثنان آخران بسبب الانهيارات الطينية والأرضية الناجمة عن هطول الأمطار في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم الأربعاء - أن الأمطار هطلت بغزارة على محافظة قونغشان ذاتية الحكم بالمقاطعة لعدة أيام، مسببة انقطاع طرقات وانهيار منازل وتضرر مرافق الاتصالات والطاقة، فيما لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة جارية.