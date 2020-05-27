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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس المعامل المركزية بـ«الصحة» تتوقع انخفاض معدل إصابات كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:29 ص
كورونا
كورونا
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، إنه يتم العمل على زيادة عدد المسحات التي يتم إجراؤها لاكتشاف فيروس كورونا، من خلال زيادة عدد المعامل في كل محافظات الجمهورية، فضلًا عن إضافة 320 مستشفى لقائمة المستشفيات التي تتيح الكشف عن الفيروس إلى جانب مستشفيات الحميات والصدر.

وأكدت الدكتورة نانسي الجندي، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن التوجه للمستشفى حال الشعور بأي أعراض أفضل كثيرًا من التوجه للمعامل المركزية، حيث سيلتقي المريض في المستشفى بطبيب يوجهه إلى الأفضل والأنسب لحالته.

وتوقعت رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، انخفاض معدل الاصابات الفترة المقبلة بسبب فترة الحظر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، أعلنت عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي،وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى أمس.

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