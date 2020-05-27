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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 135 عاملا بالقطاع الخاص وتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالفيوم

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:25 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 135 شابًا من بينهم أثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، فضلًا عن توفير 10112 فرصة عمل للشباب من بينهم 30 فرصة لذوى الهمم بالقطاع الخاص، من أصحاب المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، والعمالة الفنية، والعمالة العادية، وذلك من خلال النشرة الشهرية التي تصدرها الوزارة.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من  عرفان الشافعى وكيل الوزارة مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم خلال شهر ابريل  الماضي، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ3934 عاملا وبإجمالي مليون و972 ألفا و660 جنيها.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 138 من راغبي العمل ومختلف المؤهلات بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تلقت المديرية 190 شكوى عمالية، تم تسوية 22 منها وديًا، وتعذر التسوية لـ 122 تم رفعها للقضاء، و37 شكوى تم حفظها، و9 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
 
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 164 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي.

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