90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية للمصريين

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 90 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات الإنشاء والتطوير العمراني، براتب شهري 1700 ريال سعودي، بالإضافة إلى 300 ريال بدل طعام، كما أن السكن والمواصلات والتأمين الطبي مؤمن من قبل الشركة.ونوّه الوزير، بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.وأوضح المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، أن المهن المطلوبة هي: مبلط، ودهان (نقاش)، وجبس بورد، وسباك، وكهربائي، وعامل عادي، مشيرا إلى أنه نظرًا لتعليق الرحلات الدولية، والإجراءات الاحترازية بالمملكة سيتم الإعلان عن هذه المهن على صفحة مكتب التمثيل العمالى بجدة وموقع القنصلية وموقع القنصلية الرسمي، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من سيتم نقل كفالتهم على شركات أخرى.